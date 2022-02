Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται να ζήτησε πρώτος τη φανέλα του αμυντικού της Σεντ – Ετιέν, Φαλαγιέ Σακό στη λήξη της Σαββατιάτικης αναμέτρησης όπου η Παρί επιβλήθηκε με σκορ 3-1.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ φέρεται να έχει ζητήσει μονάχα μια φορά στη ζωή του φανέλα αντιπάλου κι αυτή ήταν του Ζινεντίν Ζιντάν πριν από αρκετά χρόνια.

Έκτοτε, ναι μεν δέχεται ν' ανταλλάξει με άλλους, ωστόσο, σχεδόν ποτέ δεν κάνει πρώτος την κίνηση.

Κι επειδή όλα σε αυτή τη ζωή έχουν ένα τέλος και τα δεδομένα είναι για ν' ανατρέπονται, ο Μέσι φαίνεται ότι έκανε πρώτος το νόημα στον Σακό της Σεντ – Ετιέν ν' ανταλλάξουν τις εμφανίσεις τους στο φινάλε της νίκης (3-1) της Παρί!

Ο σούπερ σταρ της ομάδας της Ποτσετίνο είχε δυο ασίστ στην αναμέτρηση...

Why does it look like Messi was asking for that guy's shirt? 😂pic.twitter.com/pwIF3J8fuw