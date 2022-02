Μετά από τρεισήμιση μήνες, ο Νεϊμάρ επέστρεψε στα γκολ με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν, χάρη και στην υπέροχη ασίστ του Λιονέλ Μέσι.

Η Παρί Σεν Ζερμέν έζησε «εφιαλτικό» πρώτο ημίχρονο κόντρα στη Ναντ, καθώς βρέθηκε να χάνει με τρία γκολ στην ανάπαυλα. Η αντίδραση με το δεύτερο μέρος, όμως, ήταν άμεση και ήλθε από το δίδυμο Μέσι-Νεϊμάρ.

Ο Αργεντινός βρήκε με εξαιρετική κάθετη μπαλιά τον Βραζιλιάνο, ο οποίος μετά από μία προσποίηση εκτέλεσε για το 3-1 στο 47', πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο του γκολ μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό του. Συγκεκριμένα, από τις 6 Νοεμβρίου και τα δύο τέρματα κόντρα στην Μπορντό.

Λίγο αργότερα, πάντως, ο Νέι χρίστηκε «μοιραίος» καθώς απέτυχε από την άσπρη βούλα για το 3-2.

MESSI WHAT AN ASSIST FOR NEYMAR TO GET PSG A GOAL BACK! 🔥🔥 pic.twitter.com/kUz3CtE6EW