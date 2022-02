Την τεράστια ευκαιρία να πάρει τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι είχε ο 21χρονος Άνχελ Γκόμες της Λιλ, ο οποίος δεν πίστευε ότι ο Αργεντινός ήθελε και τη δική του εμφάνιση!

Ο νεαρός μέσος των «λιλουά» έπαιξε μόλις 20 λεπτά στην βαριά ήττα (5-1) της ομάδας του από την Παρί Σεν Ζερμέν, στο παιχνίδι όπου ο Μέσι σκόραρε για 2η φορά τη φετινή σεζόν στην Ligue1, είχε όμως και ασίστ και... δοκάρι.

Στον διάδρομο προς τ' αποδυτήρια, ο Άνχελ Γκόμες ζήτησε τη φανέλα του Αργεντινού αστέρα και όταν εκείνος του είπε ν' ανταλλάξουν για να πάρει και τη δική του, ο Πορτογάλος γούρλωσε τα μάτια από την έκπληξη.

Φυσικά έβγαλε αμέσως και τη δική του φανέλα και την έδωσε στον Μέσι δίχως να μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη...

Portuguese Lille player Angel Gomes couldn't believe it when Lionel Messi also wanted his shirt 😂



