Η Παρί υπέστη σοκαριστικό αποκλεισμό στους «16» του Κυπέλλου Γαλλίας, ο Τσάβι Σίμονς αστόχησε στη διαδικασία των πέναλτι, δάκρυσε, αλλά ο Ποτσετίνο τόνισε πως δεν ήταν δική του επιλογή να εκτελέσει ο μικρός.

Ο νεαρός ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν που πριν από μερικά χρόνια χαρακτηριζόταν απίστευτο ταλέντο στα τμήματα υποδομής του συλλόγου, ανέλαβε να εκτελέσει πέναλτι στη διαδικασία από την άσπρη βούλα, στο ματς του Κυπέλλου κόντρα στη Νις.

Η Παρί υπέστη αποκλεισμό – σοκ στο «Παρκ ντε Πρενς», ο Σίμονς αστόχησε στη δική του εκτέλεση και δάκρυσε αποχωρώντας από το γήπεδο γνωρίζοντας πως αυτή η αποτυχία θα τον «στοιχειώνει» για λίγο καιρό.

«Η απόφαση για να βρεθεί κι εκείνος στα πέναλτι μετά τους πέντε πρώτους εκτελεστές δεν ήταν δική μου. Ήταν απλά με το ένστικτο των παικτών και πως αισθάνονταν εκείνη τη στιγμή» είπε ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

18-year-old Xavi Simons left the pitch in tears as his penalty miss sees PSG eliminated 😕 pic.twitter.com/9cwlv6vwQX

🚨⚽️ | XAVI SIMONS MISSES FOR PSG! Nice are through to the quarter finals! pic.twitter.com/ZSNRcQlQgo