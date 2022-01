Στην τελική ευθεία βρίσκεται η επιστροφή του Τανγκί Ντομπελέ στη Λυών, με τους Γάλλους να δίνουν τα χέρια με την Τότεναμ για τον δανεισμό του 25χρονου μέσου μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Μπορεί οι διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον επαναπατρισμό του να κατέρρευσαν οριστικά, όμως αυτό δεν σημαίνει πως ο Τανγκί Ντομπελέ δεν θα επιστρέψει στη Γαλλία. Κι αυτό διότι όπως αποκάλυψαν τα εγχώρια Μέσα, η Λυών ήρθε σε συμφωνία με την Τότεναμ για τον δανεισμό του 25χρονου μέσου μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς.

Ο Γάλλος μάλιστα βρίσκεται ήδη στην πατρίδα του για να υπογράψει τα συμβόλαια και κατόπιν να επισημοποιηθεί η επιστροφή του στους Λιονέ, με τους οποίους αγωνίστηκε τη σεζόν 2018-2019 προτού πάρει μεταγραφή στους Λονδρέζους έναντι 60 εκατομμυρίων ευρώ.

Παρ' όλα αυτά, η παρουσία του στην Αγγλία δεν συνδυάστηκε και από πειστικές εμφανίσεις, με τον Ντομπελέ να έρχεται σε οριστική ρήξη με τους Spurs κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου και να ψάχνει έξοδο διαφυγής από το κλαμπ.

Αυτή την ευκαιρία τελικά θα του την προσφέρει η Λυών, η οποία αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή πριν από την εκπνοή του χειμερινού παζαριού, καλωσορίζοντας έτσι πίσω τον θηριώδη χαφ.

Here’s next Olympique Lyonnais signing Tanguy Ndombele! He’s just arrived in Lyon to complete the deal on DeadlineDay. 🇫🇷🤝 #OL



Tottenham and OL are set to reach an agreement on loan with buy option. Just few details are missing.



Tanguy, already in France 📸⤵️ https://t.co/sOgQljbpRV