Χωρίς τον Λιονέλ Μέσι πραγματοποιήθηκε και η σημερινή προπόνηση της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Αργεντινό αστέρα όπως όλα δείχνουν να μην προλαβαίνει το ντέρμπι με τη Λυών.

O Λιονέλ Μέσι μετά τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές του, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, αλλά την Τρίτη (04/1) το αποτέλεσμα στο τεστ που υπεβλήθη ήταν αρνητικό, γεγονός που του επέτρεψε να επιστρέψει στο Παρίσι και να τεθεί στις υπηρεσίες της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο 34χρονος Αργεντινός επιθετικός φαίνεται πως δεν ενημέρωσε τον προπονητή του σχετικά με την κατάσταση της υγείας του, γεγονός που προκάλεσε τον εκνευρισμό του Ποτσετίνο.

Από τη μέρα πάντως που επέστρεψε στο Παρίσι, ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει καταφέρει να πάρει μέρος σε προπόνηση της ομάδας του κι έτσι δύσκολα θα προλάβει το ντέρμπι με τη Λυών, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (09/01, 21:45).

Σε αντίθεση με τον Σέρχιο Ράμος, ο οποίος προπονείται κανονικά το τελευταίο διάστημα με την υπόλοιπη ομάδα και δεν αποκλείεται να πάρει και φανέλα βασικού κόντρα στους Λιονέ.

