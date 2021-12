Παρί: Ενεργοποιεί τη ρήτρα των 40 εκατ. ευρώ για τον Νούνο Μέντες

Πρόθυμη να ενεργοποιήσει την ρήτρα αγοράς ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ για να μονιμοποιήσει την παραμονή του Νούνο Μέντες στη Γαλλία φαίνεται πως είναι η Παρί Σεν Ζερμέν.

Μόνιμο χαρακτήρα αναμένεται να αποκτήσει η μετακόμιση του Νούνο Μέντες στο Παρίσι.

Ο Πορτογάλος αριστερός μπακ, ο οποίος κατέφτασε το καλοκαίρι ως δανεικός στην Παρί Σεν Ζερμέν από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, φαίνεται πως έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των Παριζιάνων που είναι πρόθυμοι να τον κρατήσουν στη γαλλική πρωτεύουσα και τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις του 19χρονου δεν άφησαν περιθώριο επιλογής στους ιθύνοντες της Παρί, οι οποίοι αναμένεται να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται στη συμφωνία μέσα στους επόμενους μήνες.

Τη φετινή σεζόν ο Μέντες έχει καταφέρει να κερδίσει κατά κράτος τη μάχη στο αριστερό φτερό έναντι των Μπερνάτ και Ντιαλό, μετρώντας συνολικά 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Paris Saint-Germain plan for 2022 is still the same: they're super happy with Nuno Mendes performances and potential.🔵🇵🇹 #PSG



This is why Paris are seriously planning to sign him on permanent deal triggering €40m buy option, as advanced in October ⤵️https://t.co/jcDHGNNz0B