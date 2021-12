Τζόναθαν Ντέιβιντ: Ο συγκινητικός πανηγυρισμός με λουλούδι στη μνήμη της μητέρας του (pic & vid)

O 21χρονος Τζόναθαν Ντέιβιντ σκόραρε το νικητήριο γκολ της Λιλ κόντρα στη Μπορντό και το αφιέρωσε στη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή το 2019.

Ο πρώτος σκόρερ της Ligue 1, Τζόναθαν Ντέιβιντ με το 16ο γκολ του στη τρέχουσα σεζόν, στο 84ο λεπτό της αναμέτρησης της Λιλ με τη Μπορντό διαμόρφωσε το τελικό 3-2 και χάρισε στους πρωταθλητές Γαλλίας τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Ο Καναδός φορ ήταν αποφασισμένος να σκοράρει και είχε ήδη έτοιμο τον πανηγυρισμό του. Ο 21χρονος ποδοσφαιριστής πήρε ένα ροζ λουλούδι που είχε μαζί του, το φιλήσε και το σήκωσε στον αέρα. Με αυτόν τον τρόπο ο νεαρός επιθετικός αφιέρωσε το γκολ του στη μητέρα του τη Ρόουζ, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2019, όταν ο Ντέιβιντ ήταν μόλις 19 ετών...

After his winning goal last night, Jonathan David paid tribute to his mother, Rose, who passed away 3 years ago. 🌷 📸 @JulienMaynard pic.twitter.com/tC27avY0a9

This is lovely ❤️



After scoring for Lille yesterday, Jonathan David paid a touching tribute to his late Mum, Rose, who passed away in December 2019 🌹 pic.twitter.com/95Kyx8fszT