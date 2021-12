Μέσι και Μπαπέ συνεισφέρουν σχεδόν σε όλα τα φετινά γκολ της Παρί (vids)

Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ έχουν αρχίσει και βελτιώνουν τις σχέσεις τους στο γήπεδο με αποτέλεσμα να αποτελούν το «φονικό όπλο» της Παρί στην επίθεση.

Προς το παρόν, η τριάδα «MNM» απέχει ακόμα πολύ από το να έχει εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητές της. Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται σε κορυφαία φόρμα, όντας ο πρώτος σκόρερ της Παρί με επτά τέρματα, ο Μέσι προσπαθεί ακόμα να βρει τα πατήματά του και ο Νεϊμάρ ταλαιπωρείται από τραυματισμούς.

Παρ' όλα αυτά, Μπαπέ και Μέσι φαίνεται ότι έχουν αναπτύξει τις σχέσεις τους στο γήπεδο κι αυτό αποτυπώνεται κι από τους αριθμούς. Το συγκεκριμένο δίδυμο συμμετείχε στα 21 από τα 24 γκολ της Παρί από τον περασμένο Οκτώβριο. Δηλαδή το 87% των τερμάτων των Παριζιάνων περιλαμβάνει είτε τον Λιονέλ Μέσι είτε τον Κιλιάν Μπαπέ.

