Παρί Σεν Ζερμέν: Οι Παριζιάνοι παρουσιάζουν στο «Παρκ ντε Πρενς» την 7η Χρυσή Μπάλα του Μέσι

H Παρί Σεν Ζερμέν θα θέσει σε κοινή θέα την 7η Χρυσή Μπάλα του Λιονέλ Μέσι πριν την έναρξη της εντός έδρας αναμέτρησης με τη Νις (1/12, 22:00).

Από το βράδυ της Δευτέρας (29/11) ο Λιονέλ Μέσι προσέθεσε στο πλούσιο παλμαρέ του την 7η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του. Το σπουδαίο βραβείο του Αργεντινού σταρ θα βγει για λίγο από τη τροπαιοθήκη του, καθώς θα παρουσιαστεί με κάθε επισημότητα από τη Παρί Σεν Ζερμέν.

Τη Τετάρτη (1/12, 22:00) οι Παριζιάνοι θα υποδεχθούν τη Νις για τη 16η αγωνιστική της Ligue 1 και πριν τη σέντρα της αναμέτρησης θα παρουσιάστει με κάθε επισημότητα στους οπαδούς του συλλόγου του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο η 7η Χρυσή Μπάλα του Μέσι. Βέβαια να θυμίσουμε πως παρόλο που το τρόπαιο θα βρεθεί στο «Παρκ Ντε Πρενς» ο κατοχός του πιθανότητα θα απουσιάζει, καθώς ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα

Lionel Messi’s seventh Ballon d’Or will be shown to the Parc des Princes crowd tomorrow, before PSG-Nice. (@JulienMaynard)