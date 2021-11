Χρυσή Μπάλα: Ο Μέσι φωταγώγησε τον Πύργο του Άιφελ με το βραβείο αγκαλιά (vid)

Με έναν λαμπερό τρόπο έληξε η τελετή της φετινής Χρυσής Μπάλας, καθώς ο νικητής Λιονέλ Μέσι πατώντας ένα κουμπί μέσα από το «Théâtre du Châtelet» φώτισε τον Πύργο του Άιφελ.

Ο Λιονέλ Μέσι έγινε εφτάστερος. Η έβδομη Χρυσή Μπάλα στο παλμαρέ του είναι γεγονός και ούτε ο «εκκωφαντικός» Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι της απίθανης διετίας 2019-2021 δεν ήταν ικανός να τον εκθρονίσει. Το πιο λαμπρό αστέρι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, λοιπόν, έπρεπε να σφραγίσει την κατάκτησή του με αντίστοιχο τρόπο. Κι αυτό συνέβη στο «Théâtre du Châtelet», όπου ο Λέο πάτησε το κόκκινο κουμπί στη σκηνή και ξαφνικά φωταγωγήθηκε ο Πύργος του Άιφελ! Ένας ξεχωριστός συμβολισμός για να ολοκληρωθεί η «μαγική» βραδιά του.

Breathtaking moment. Lionel Messi pushed the button to light up the Eiffel Tower in his honor. #BallonDor #BallonDor2021 #Messi pic.twitter.com/Hh84YQUyic