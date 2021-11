Μέσι: Νίκησε τον Κριστιάνο για 24 ψήφους σε βράβευση από δημοφιλή ιστοσελίδα

Ο Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του 2021 παγκοσμίως με διαφορά μόλις 24 ψήφων από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, σε ψηφοφορία που διεξήγαγε η δημοφιλής ιστοσελίδα «Goal».

Οι ψήφοι έφτασαν στα 14 εκατομμύρια και οι δύο σούπερ σταρ του παγκόσμιου ποδοσφαιρικού στερεώματος έδωσαν τεράστια μάχη για την διάκριση του καλύτερου για το 2021.

Ο Λιονέλ Μέσι συγκέντρωσε το ποσοστό του 50,09% και ο Κριστιάνο αυτό του 49,91%, με τις ψήφους που τους χώρισαν, όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Goal που έκανε τη μεγάλη ψηφοφορία, να είναι μόλις 24!

Φυσικά οι δυο τους θα δώσουν συνέχεια στην εξωγηπεδική τους «κόντρα» για τα βραβεία, αφού στο τέλος του μήνα θ' απονεμηθεί και η Χρυσή Μπάλα για το τρέχον έτος...

After 14 million votes, Messi and Ronaldo were separated by just 24 votes #GOAL50 😱 pic.twitter.com/cwg85gXBjp

Congratulations to Leo Messi who was named World Player of the Year by @goal 👏🏼🐐 pic.twitter.com/A6zvZlFv3n