Παρί Σεν Ζερμέν: Συνελήφθη παίκτρια για επίθεση κουκουλοφόρων σε συμπαίκτριά της!

Τρομερά πράγματα στο γυναικείο τμήμα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αμινάτα Ντιαλό να κατηγορείται πως έβαλε κουκουλοφόρους να χτυπήσουν την συμπαίκτριά της, Κίρα Χαμράουϊ, ώστε να μην της πάρει τη θέση!

Η Equipe φέρνει στο φως το σοκαριστικό περιστατικό με τη σύλληψη της Αμινάτα Ντιαλό, για την οποία επιβεβαίωσε και η Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, η παίκτρια που συνελήφθη κατηγορείται πως είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από την βίαιη επίθεση που δέχθηκε από κουκουλοφόρους η Κίρα Χαμράουϊ, την οποία οι άγνωστοι έβγαλαν από το αυτοκίνητο και την τραυμάτισαν στα πόδια.

Μάλιστα, ένας εκ των δραστών φέρεται να την γρονθοκόπησε με σιδερογροθιά.

Η παίκτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και γι’ αυτό απουσίασε από το παιχνίδι με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League των γυναικών την Τρίτη.

Στόχος ήταν να μην μπορεί να παίξει και να μην διεκδικήσει τη θέση της Ντιαλό!

Το περιστατικό για το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση και το γυναικείο τμήμα της Παρί, έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη, 4/11...

Breaking | PSG & France teammate Aminata Diallo in police custody on allegations of attempting to physically injure Kheira Hamraoui to eliminate her in competition for places by having two masked men drag Hamraoui out of her car & punch & hit her legs. More follows. (L’Éq)