Ρεν: Χαμός από τους οπαδούς στα αποδυτήρια για να δουν από κοντά τον Μέσι (vid)

Οι ενθουσιασμένοι φίλοι της Ρεν, μετά τη νίκη της ομάδας τους επί της Παρί, περίμεναν με μεγάλη αγωνία τον Λιονέλ Μέσι να βγει από τα αποδυτήρια για να τον δουν από κοντά.

Η Ρεν κατέκτησε σπουδαία νίκη με 2-0 επί της Παρί και με αυτόν τον τρόπο, «χάλασε» το εντυπωσιακό σερί που είχαν χτίσει οι Παριζιάνοι στις τελευταίες οκτώ αγωνιστικές.

Οι παίκτες του Μπρουνό Ζενεσιό, γιόρτασαν την επιτυχία τους, πίνοντας μπύρες στη βεράντα του γηπέδου τους «Ρουτ ντε Λοριάν» παρέα με τους οπαδούς.

Από την άλλη υπήρξαν και οπαδοί, οι οποίοι άφησαν στην άκρη τη χαρά της νίκης και συγκεντρώθηκαν έξω από τα αποδυτήρια των Παριζιάνων, προκειμένου να δουν από κοντά τον μεγάλο αστέρα του γαλλικού πρωταθλήματος Λιονέλ Μέσι.

🚨⚽️ | NEW: Rennes fans waiting to see Lionel Messi after their 2-0 win against PSG today



Via @SaberDesfapic.twitter.com/Rj8682FQMK