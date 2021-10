Παρί: Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση του Χάαλαντ το καλοκαίρι

Στην κορυφή της λίστας των ανθρώπων της Παρί, βρίσκεται το όνομα του Έρλινγκ Χάαλαντ για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής για τη νέα σεζόν.

Ο Νορβηγός επιθετικός μπορεί να παρέμεινε και τη φετινή χρονιά στους «Βεστφαλούς», αλλά όπως φαίνεται μετράει αντίστροφα για να ξεκινήσει νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Gazzetta dello Sport», η Παρί Σεν Ζερμέν έχει θέσει ως πρώτο στόχο την απόκτηση του Έρλινγκ Χάαλαντ, το καλοκαίρι του 2022, μιας και θεωρούν σχεδόν βέβαιο, ότι ο Κιλιάν Μπαπέ θα αποχωρήσει από το Παρίσι με προορισμό την Ρεάλ Μαδρίτης.

Μάλιστα, οι ιθύνοντες του γαλλικού συλλόγου, έχουν ξεκινήσει ήδη διαπραγματεύσεις με τον μάνατζερ του 21χρονου αστέρα, Μίνο Ραϊόλα, ο οποίος βέβαια θα επιδιώξει να γεμίσει την τσέπη του με 50 εκατομμύρια ευρώ (!) αν τελικά ο Χάαλαντ καταλήξει στην Παρί.

Βέβαια, το θετικό της υπόθεσης για την Παρί, είναι ότι ο Χάαλαντ, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, έχει μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Ντόρτμουντ, η οποία του να αποχωρήσει από τον γερμανικό σύλλογο το καλοκαίρι του 2022, έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ. Χρήματα τα οποία η Παρί είναι διατεθειμένη να βγάλει από τα ταμεία της για να καλύψει το κενό του Μπαπέ.

PSG have reportedly jumped to the front of the queue to sign Erling Haaland, but La Gazzetta dello Sport reports his agent Mino Raiola will request a salary in the region of €50m. https://t.co/zy37bJqz1v