Λυών: Ανοιξε λογαριασμό με εντυπωσιακό γκολ ο Σακίρι (vid)

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Λυών, πανηγύρισε ο Χερντάν Σακίρι και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι «Λιονέ» κατάφεραν να ξεπεράσουν με σχετική ευκολία το εμπόδιο της Τρουά, επικρατώντας με 3-1 κι έτσι σκαρφάλωσαν στην 6η θέση της βαθμολογίας με 11 βαθμούς και στο -10 από την πρωτοπόρο Παρί Σεν Ζερμέν.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης με την Τρουά, ήταν ο Χερντάν Σακίρι, ο οποίος πουλήθηκε στη Λυών από την Λίβερπουλ, έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 29χρονος Ελβετός μεσοεπιθετικός πανηγύρισε το πρώτο του γκολ με τη νέα του ομάδα και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Αφού έγινε κάτοχος της μπάλας στη μεγάλη περιοχή, με ωραία ατομική ενέργεια, εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ με αποτέλεσμα η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα της Τρουά.

🤩 Nothing like your first time...@XS_11official#OLESTACpic.twitter.com/tSYhr70A1J