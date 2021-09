Μέσι: Δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του για τη νίκη της Παρί (pic & vid)

Ο Λιονέλ Μέσι δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του μετά το τέλος του αγώνα με την Λυών, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την δυσαρέσκεια του για την απόφαση του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να τον αλλαγή.

Η Παρί Σεν Ζερμέν με σπουδαία ανατροπή και χάρη στον τρομερό Μάουρο Ικάρντι που χτύπησε στις καθυστερήσεις, κατάφερε να φτάσει στη νίκη και να επικρατήσει με 2-1 της Λυών.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας με 18 βαθμούς και στο +5 από την δεύτερη Μαρσέιγ. Η νίκη όμως των Παριζιάνων, επισκιάστηκε από την αλλαγή του Λιονέλ Μέσι και την αντίδραση του Αργεντινού.

Ο Μέσι αποχώρησε στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με τους Λιονέ με... γκρίνια, δεν έδωσε το χέρι του στον Ποτσετίνο, ωστόσο ο προπονητής της Παρί, τόνισε πως όλα είναι... καλά με τον 34χρονο επιθετικό.

Βέβαια, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, ο Μέσι δεν συμμετείχε στους πανηγυρισμούς των συμπαικτών του, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το «RMC», την δυσαρέσκεια που είχε με την απόφαση του προπονητή του.

Paredes to Messi after he got subbed off 👀 pic.twitter.com/yoKd5qJwEP