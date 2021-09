Ντι Μαρία: Βαριά «καμπάνα» και τιμωρία για για το επεισόδιο με τον Φερναντίνιο (pic & vids)

Η UEFA τιμώρησε τον Άνχελ Ντι Μαρία με αποκλεισμό τριών αγωνιστικών στο Champions League, για το πάτημα στον Φερναντίνιο και την αποβολή του στον αγώνα με την Μάντσεστερ Σίτι τον περασμένο Μάιο.

Ο περυσινός ημιτελικός του Champions League μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Παρί Σεν Ζερμέν βρήκε τους Πολίτες θριαμβευτές με 2-0. Το συγκεκριμένο παιχνίδι επισκιάστηκε από την απερίσκεπτη αντίδραση που είχε ο Άχελ Ντι Μαρία σε μία φάση με τον Φερναντίνιο.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός είχε ένα διαπληκτισμό με τον Βραζιλιάνο μέσο της Σίτι σε ένα πλάγιο περίπου στο κέντρο του γηπέδου. Ο Φερναντίνιο ήθελε να καθυστερήσει τον Ντι Μαρία, από το να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο. Ο παίκτης της Παρί εξοργίστηκε μαζί του και τον χτύπησε, πατώντας τον χαμηλά στο πόδι. Το χτύπημα έφερε και την αποβολή του, με τους Παριζιάνους να ολοκληρώνουν το ματς με παίκτη λιγότερο.

Η UEFA μπορεί να άργησε αλλά τελικά αποφάσισε να τιμωρήσει γι' αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά, τον Άνχελ Ντι Μαρία με τρεις αγωνιστικές. Αυτό σημαίνει ότι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θα στερηθεί τις υπηρεσίες του 33χρονου άσου στα παιχνίδια με την Κλαμπ Μπριζ (15/09), Μάντσεστερ Σίτι (28/09) και Λειψία (19/10).

All I can think is that Di Maria took the Cha Cha slide a little too seriously. When it tells you to stamp your left foot, you’re not meant to try and break the other players toes. Straight red for PSG and rightly so #UCL pic.twitter.com/YnAi7vrh0t