Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Νεϊμάρ έχει κοστίσει 489 εκατ. ευρώ στους Παριζιάνους

Στα 490 εκατομμύρια ευρώ φτάνουν τα νούμερα του συμβολαίου του Νεϊμάρ στην Παρί, όπως δημοσίευσε η «El Mundo».

Το 2017, η Παρί Σεν Ζερμέν πραγματοποίησε τη μεταγραφή του Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα έναντι αστρονομικού ποσού. Σύμφωνα, με το ισπανικό δημοσίευμα, η μεταγραφή κόστισε στην Παρί, το ποσό των 419.228.117 εκατομμυρίων ευρώ, με την Μπαρτσελόνα να βάζει στα ταμεία της 222 εκατομμύρια ευρώ.

Το συμβόλαιο του Βραζιλιάνου, με τους Παριζιάνους φτάνει τα 43,33 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ αν παραμείνει και για έκτη σεζόν στο Παρίσι, τότε ο Νεϊμάρ θα πάρει μια γενναία αύξηση και θα αμειφθεί με 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ετσι, μαζί με τη ρήτρα των 222 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσε η Παρί στην Μπαρτσελόνα, το συνολικό ποσό αγγίζει τα 489.228,117 ευρώ.

El Mundo reveal signing Neymar has cost PSG €489.2m, with a gross annual wage of €43.3m which will rise to €50.6m from next year.



Neymar has played 71 of a possible 156 Ligue 1 games in that time - around 45 percent. https://t.co/OXOCIwiKMS