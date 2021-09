Παρί Σεν Ζερμέν: Πήρε Νούνο Μέντες, έδωσε Σαράμπια στην Σπόρτινγκ

Κράτησε τον Μπαπέ και πήρε και τον Νούνο Μέντες για το αριστερό άκρο της άμυνας η Παρί Σεν Ζερμέν. Τον είχε κοιτάξει και η Σίτι αλλά αρνήθηκε να πληρώσει... Στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας παραχωρήθηκε ο Πάμπλο Σαράμπια από τους Γάλλους.

Η Παρί αποφάσισε πως δεν χρειαζόταν τα τρελά εκατομμύρια της Ρεάλ Μαδρίτης και κράτησε τον Κιλιάν Μπαπέ για τον χάσει πλέον ελεύθερο τους επόμενους μήνες, αφού ήδη τρέχει ο τελευταίος χρόνος του συμβολαίου του Γάλλου σούπερ σταρ.

Τις τελευταίες ώρες της θερινής μεταγραφικής περιόδου η ομάδα του Ποτσετίνο απέκτησε και αριστερό μπακ, αφού πήρε με δανεισμό από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας έναντι 7 εκατομμυρίων ευρώ, τον Νούνο Μέντες.

Ο 19χρονος αμυντικός είναι και διεθνής με την ανδρική εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, έχει αναδειχθεί από τα τμήματα υποδομής της Σπόρτινγκ και για πρώτη φορά αποχωρεί από το κλαμπ της Λισαβόνας.

Η Παρί έχει εξασφαλίσει και οψιόν αγοράς του για το επόμενο καλοκαίρι, με το ποσό να οριοθετείται στα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Το αντίθετο δρομολόγιο έκανε ο Πάμπλο Σαράμπια που μετακινήθηκε στα «λιοντάρια».

Green and white are your new colors 🟢⚪



Welcome, @Pablosarabia92! ✍️🦁 #SportingCP pic.twitter.com/G2pRERfK83