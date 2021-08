Μέσι: Ατραξιόν για τους παίκτες της Ρεμς, φωτογραφήθηκε και ο Κασαμά (pics)

Ο Λιονέλ Μέσι μάλλον θα πρέπει να συνηθίσει αυτές τις στιγμές αφού οι αντίπαλοί του στη Γαλλία θέλουν να έχουν κάτι να θυμούνται από την παρουσία του εκεί. Κάπως έτσι και ο Κασαμά της Ρεμς μετά τον τερματοφύλακα της ομάδας του!

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε ιστορικό ντεμπούτο με την φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν το βράδυ της Κυριακής στη νίκη με σκορ 2-0 επί της Ρεμς.

Ήταν η πρώτη φορά που ο Αργεντινός «μάγος» αγωνίστηκε στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο με φανέλα άλλου συλλόγου, μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα.

Η νίκη των Παριζιάνων ήρθε με δυο γκολ του Μπαπέ, ο Μέσι για πρώτη φορά αγωνίστηκε στην Ligue1 και αποτελεί ατραξιόν ακόμα και για τους αντιπάλους του.

Μετά τον τερματοφύλακα της Ρεμς που ήθελε να φωτογραφήσει τον μικρό του γιο με τον Αργεντινό, έβγαλε φωτογραφία με τον σούπερ σταρ της Παρί και ο Κασαμά στ' αποδυτήρια...

Reims midfielder Moreto Cassamá had to take a picture with Messi after playing against him 📸



(via elmagocassama23/IG) pic.twitter.com/P4o8wndmaC