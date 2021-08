Η Παρί έκανε κίνηση για την απόκτηση του Χάαλαντ! (pic)

Η Πάρι ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κάνοντας κίνηση για να αποκτήσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ, ώστε να καλύψει το κενό που θα αφήσει ο Κιλιάν Μπαπέ στην επίθεση!

Ο Γάλλος επιθετικός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Ρεάλ για την μεταγραφή του. Οι Παριζιάνοι αν και στην αρχή έμοιαζαν ανένδοτοι στην παραχώρηση του Μπαπέ, τελικά υπέκυψαν στην πίεση των Μαδριλένων και στην προσφορά των 180 εκατομμυρίων που προσέφεραν.

Πλέον απομένουν λεπτομέρειες για την μετακίνηση του Μπαπέ στην Ρεάλ κι έτσι η ομάδα Νάσερ Αλ-Κελαϊφί θα χάσει ένα από τα πολυτιμότερα αστέρια που διέθετε στο ρόστερ της. Ωστόσο, δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια και θα προσπαθήσει να καλύψει άμεσα το κενό που θα αφήσει ο 22χρονος επιθετικός.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Telegraph», οι Παριζιάνοι βλέποντας τον Μπαπέ να βρίσκεται με το ένα πόδι στη Μαδρίτη, προσέγγισαν την Ντόρτμουντ, για την περίπτωση του Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός των Βεστφαλών, ο οποίος αποτελεί διακαή πόθο του Νασέρ Αλ Κελαϊφί, έχει μια ειδική ρήτρα στο συμβόλαιο του με την γερμανική ομάδα η οποία του επιτρέπει από την 1η Ιανουαρίου 2022, να αποχωρήσει από τον γερμανικό σύλλογο έναντι 75 εκατομμυρίων ευρώ.

Το εν λόγω δημοσίευμα όμως αναφέρει πως η Παρί δεν θα περιμένει μέχρι τότε, ειδικά μετά την απρόσμενη αποχώρηση του Μπαπέ, γι' αυτό και χτύπησε ήδη την πόρτα της Ντόρτμουντ προκειμένου να ενημερωθεί για το ποσό που απαιτούν οι Γερμανοί για την παραχώρηση του Χάαλαντ.

