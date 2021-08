Παρί: Το επόμενο καλοκαίρι θα πάει για διπλό «μπαμ» με Χάαλαντ και Πογκμπά (pic)

Μετά την πώληση του Κιλιάν Μπαπέ στην Ρεάλ Μαδρίτης, η Παρί Σεν Ζερμέν έθεσε ως στόχους την απόκτηση τόσο του Έρλινγκ Χάαλαντ όσο και του Πολ Πογκμπά, για το καλοκαίρι του 2022.

Ο νεαρός Γάλλος αστέρας ετοιμάζεται για την μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του καθώς τα έχει βρει σε όλα με την Ρεάλ και το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του, οι οποίες ενδεχομένως να κλείσουν και το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η Παρί θα χάσει ένα από τα μεγάλα αστέρια που διαθέτει στο ρόστερ της, αλλά δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια και θα προσπαθήσει να καλύψει άμεσα το κενό που θα αφήσει ο Μπαπέ στην επίθεση.

Οπως αναφέρει η «L' Equipe», εφόσον γεμίσει τα ταμεία της με το μυθικό ποσό των 180 εκατομμύριων, από την πώληση του 22χρονου Γάλλου αστέρα, θα κινηθεί το επόμενο καλοκαίρι για δύο ηχηρές μεταγραφές.

Ο λόγος για τους Έρλινγκ Χάαλαντ από την Ντόρτμουντ και Πολ Πογκμπά από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο Νορβηγός επιθετικός μπορεί φέτος να παραμένει κάτοικος Βεστφαλίας, ωστόσο ο γερμανικός σύλλογος γνωρίζει πως είναι θέμα χρόνου να τον αποχαιρετήσει. Από την άλλη ο Γάλλος μέσος ο οποίος έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις του τη φετινή σεζόν με τους «κόκκινους διαβόλους», απασχόλησε αυτό το καλοκαίρι τους Παριζιάνους, ωστόσο η άφιξη του Λιονέλ Μέσι στην ομάδα, έκανε τους ιθύνοντες της Παρί να παρατήσουν για την ώρα την υπόθεση.

Το γαλλικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η Παρί δεν θα κινηθεί για περισσότερες προσθήκες στο φετινό μεταγραφικό παζάρι αλλά το επόμενο καλοκαίρι ενδέχεται να τα... σαρώσει όλα.

