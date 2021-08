Πρόεδρος Νις: «Ο Γκεντουζί δεν είχε σημάδια στο λαιμό του όταν ήταν στο γήπεδο» (pic)

Υπονοούμενα για τα σημάδια που εμφανίστηκαν στον λαιμό του Ματέο Γκεντουζί, άφησε ο πρόεδρος της Νις, Ζαν-Πιερ Ριβέρ,

Το παιχνίδι μεταξύ Νις και Μαρσέιγ δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, εξαιτίας της εισβολής των οπαδών των γηπεδούχων στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάσταση είχε τεθεί εκτός ορίων, με αποτέλεσμα οπαδοί να χτυπήσουν παίκτες (Πέρες, Γκεντουζί, Παγέτ) της Μαρσέιγ, ενώ της Νις (Τοντιμπό, Κλάιφερτ) χτυπήθηκαν από τους σεκιούριτι της ομάδας της Μασσαλίας.

Το γαλλικό όργανο επαγγελματικών πρωταθλημάτων Γαλλίας, LFP, ανακοίνωσε την απόφασή του να καλέσει εκπροσώπους τόσο της Νις όσο και της Μαρσέιγ, στην Πειθαρχική Επιτροπή για ακρόαση την Τετάρτη (25/08) και δεν αποκλείεται να υπάρξουν κυρώσεις για τα όσα συνέβησαν.

Ο πρόεδρος της Νις, Ζαν-Πιερ Ριβέρ, πήρε εκ νέου θέση για τα έκτροπα στο «Allianz Riviera» και μίλησε για τους τραυματισμούς των παικτών της Μαρσέιγ και συγκεκριμένα για του Ματέου Γκετουζί.

Ο 22χρονος μέσος ήταν ένας εκ των τριών παικτών της ομάδας της Μασσαλίας, μαζί με τους Πέρες και Παγιέ, που είχαν σημάδια στο σώμα τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ζαν-Πιερ Ριβέρ, ο Γκεντουζί δεν είχε σημάδια όταν ήταν ακόμα στο γήπεδο.

«Εκτός από τη φωτογραφία που βλέπουμε παντού (έναν οπαδό να επιτίθεται στον Παγιέ) δεν υπήρξε βία κατά των παικτών της Παρεμπιπτόντως, ο Γεντουζί, δεν είχε σημάδια στο λαιμό του όταν ήταν στον αγωνιστικό χώρο», τόνισε χαρακτηριστικά στο RMC.

Marseille midfielder Matteo Guendouzi, showing marks on his neck, where he was allegedly strangled by OGC Nice fans after they invaded the pitch in a brawl during the match last night. #afc pic.twitter.com/tHanniqjvH