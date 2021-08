Παρί Σεν Ζερμέν: Μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του ο Μέσι (vid)

Αντίστροφα μετράει ο Λιονέλ Μέσι για το επίσημο ντεμπούτο του με την Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα είναι την επόμενη Κυριακή (29/08, 21:45), με αντίπαλο την Μπρεστ.

Ο 34χρονος Αργεντινός αστέρας έχει ανοίξει νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του καριέρα και μετράει αντίστροφα για το επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Μπορεί την περασμένη Παρασκευή (20/08) να μην συμπεριλήφθηκε στα πλάνα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο για το ματς με την Μπρεστ, αλλά όλα δείχνουν ότι ο Μέσι θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη νέα του ομάδα την Κυριακή (29/08, 21:45) εναντίον της Ρεμς.

«Η εβδομάδα ήταν πολύ καλή για τον Λέο οπότε ελπίζουμε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμος κι αν όλα πάνε καλά, μπορεί να είναι στην αποστολή», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αργεντινός τεχνικός των Παριζιάνων.

🎥 : Leo Messi & Neymar are inseparable even during training sessions 🇦🇷🇧🇷#PSG 🔴🔵🤩 pic.twitter.com/zAJN1F7wOE