Μέσι: Φεύγοντας για Παρίσι ξέχασε τρόπαια στο Καμπ Νόου (pic)

Ο Λιονέλ Μέσι, φεύγοντας για Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν πρόλαβε να μαζέψει όλα τα τρόπαια που είχε κερδίσει με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.

Ολα έγιναν τόσο γρήγορα για τον Αργεντινό αστέρα. Λίγα 24ωρα μετά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του με την Μπαρτσελόνα, ο Λιονέλ Μέσι μπήκε στο αεροπλάνο και αναχώρησε για τη Γαλλία και το Παρίσι.

Πριν όμως ξεκινήσει το ταξίδι του για την Πόλη του Φωτός, ο 34χρονος επιθετικός ξέχασε κάποια σημαντικά πράγματα στο «Καμπ Νόου». Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «AS», ο Μέσι δεν πρόλαβε να πάρει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα που είχε στα αποδυτήρια, μιας και ο χρόνος τον πίεζε.

Συγκεκριμένα, στις 8 Αυγούστου που επισκέφθηκε για τελευταία φορά το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, ο Μέσι ξέχασε να βάλει στις αποσκευές του μερικούς ατομικούς τίτλους που κέρδισε.

Ενας από τους σημαντικότερους ήταν ο τίτλος του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή, για τον Gamper Cup που είχε διεξαχθεί το 2018 στο «Καμπ Νόου».

Με την πρώτη ευκαιρία πάντως, ο Λιονέλ Μέσι θα επιστρέψει στη Βαρκελώνη για να πάρει και τα υπόλοιπα βραβεία του.

