Μέσι: Fake news ότι πουλήθηκαν 832.000 φανέλες του σε μία μέρα (pic)

Η είδηση ότι πουλήθηκαν μέσα σε μία μέρα 832.000 φανέλες της Παρί με τον Μέσι σε μία μέρα μάλλον δεν στέκει.

Η εποχή Μέσι στην Παρί έχει ξεκινήσει. Στη γαλλική πρωτεύουσα ζουν και αναπνέουν για τη στιγμή να δουν τον Αργεντινό μέσα στον αγωνιστικό χώρο να... μαγεύει με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Η... τρέλα στον κόσμο - όπως είναι λογικό - είναι μεγάλη. Όπως έγινε γνωστό,150.000 φανέλες πουλήθηκαν σε 7 λεπτά με το σύλλογο να βγάζει 23 εκατ. ευρώ μέσω διαδικτύου.

Αργότερα ανακοινώθηκε το... sold out, με την επόμενη παρτίδα να είναι διαθέσιμη τον Οκτώβριο.

Ωστόσο, το μόνο που δεν φαίνεται να στέκει είναι ότι πουλήθηκαν σε μία μέρα 832.000 φανέλες.

Αυτή η «είδηση» προέρχεται από το 2014! Τότε είχε κυκλοφορήσει στο twitter ότι ο Μέσι έκλεισε στην Παρί και ότι ήδη πουλήθηκαν 832.000 φανέλες του. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, ότι το νούμερο των 832.00 πουλημένων εμφανίσεων σε μία μέρα... μάλλον δεν στέκει!

DEAL DONE: PSG have signed Lionel Messi , 832,000 shirts have been sold so far [MARCA] pic.twitter.com/VsTI1zlYC6