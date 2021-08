Μέσι: Το παιχνίδι με τους γιους του στο «Παρκ ντε Πρενς» (vid)

Σε μια προσπάθεια να κάνει τα παιδιά του να συνηθίσουν το νέο μέρος και τα... νέα δεδομένα, ο Λιονέλ Μέσι έπαιξε και μπάλα με τα πιτσιρίκια του στο γήπεδο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Μέσι έχοντας φορέσει την αγωνιστική στολή των Παριζιάνων το απόγευμα της Τρίτης προκειμένου να γίνει η επίσημη φωτογράφηση για την ανακοίνωση της τεράστιας μεταγραφής, πήρε μια μπάλα και άρχισε να παίζει με τα παιδάκια του.

Οι τρεις γιοι του αναγκάζονται σε μικρή ηλικία ν' αλλάξουν γειτονιά, μέρος διαβίωσης και να συνηθίσουν σε νέα πράγματα κι έτσι ένα μικρό παιχνίδι για λίγη ώρα στον τρομερό αγωνιστικό χώρο του «Παρκ ντε Πρενς» ήταν κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει μια πρώτη, μικρή χαρά.

Messi playing football with his children at Le Parc des Princes 🇫🇷 pic.twitter.com/kedzwhQGlD