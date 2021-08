Λιονέλ Μέσι: Στο Flightradar24 μπήκαν 119.000 άτομα για να δουν την πτήση του από τη Βαρκελώνη στο Παρίσι

Η μεταγραφή του Λιονέλ Μέσι στην Παρί σκόρπισε φρενίτιδα ενθουσιασμού και είναι ενδεικτικό ότι 119.000 άτομα μπήκαν στην ιστοσελίδα Flightradar24 για να παρακολουθήσουν την πτήση του από τη Βαρκελώνη στο Παρίσι.

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται στο Παρίσι για να ολοκληρώσει και τυπικά την ιστορική του μεταγραφή στην Παρί. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ άφησε τη Μπαρτσελόνα μετά από 21 χρόνια και θα φορέσει τη φανέλα των πρωταθλητών Γαλλίας.

Η μεταγραφή του σκόρπισε φρενίτιδα ενθουσιασμού και είναι ενδεικτικό πως 119.000 άτομα μπήκαν στην ιστοσελίδα Flightradar24 για να παρακολουθήσουν την πτήση του από τη Βαρκελώνη στο Παρίσι.

Just before landing, 119,000 people were following the flight from Barcelona to Paris. https://t.co/9qUHe8xCcr

After days of speculation it looks like Messi is finally nearing Paris. More than 50,000 people following this flight at the moment. https://t.co/WhBGRCWpjB pic.twitter.com/Y8Em2HJyP1