Την Τετάρτη (11/08) η επίσημη παρουσίαση του Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν (pic)

Οι εκπρόσωποι του Λιονέλ Μέσι και οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν, σπεύδουν τις διαδικασίες προκειμένου η επίσημη παρουσίαση να γίνει την Τετάρτη (11/08).

Λιονέλ Μέσι και Παρί Σεν Ζερμέν, έδωσαν τα χέρια και έτσι η αντίστροφη μέτρηση για τον Αργεντινό αστέρα να φορέσει τη φανέλα των Παριζιάνων, έχει ξεκινήσει.

Ο 34χρονος άσος αναμένεται εντός της ημέρας (10/08) να ξεκινήσει το ταξίδι του για το Παρίσι προκειμένου να υπογράψει το «χρυσό» συμβόλαιο που του προσφέρει η νέα του ομάδα.

Την μεταγραφή του επιβεβαίωσε και ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι, ο οποίος τόνισε πως ο γιος του σύντομα θα αγωνίζεται για λογαριασμό της ομάδας της Πόλης του Φωτός.

Οι εκπρόσωποι του Λιονέλ Μέσι και οι άνθρωποι της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή, προκειμένου να προλάβουν να ανακοινώσουν την Τετάρτη (11/08) την μεταγραφή και να προγραμματίσουν τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση.

