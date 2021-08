Η Παρί Σεν Ζερμέν: Νοικιάζει τον Πύργο του Άιφελ για την παρουσίαση του Μέσι (pic)

Σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα η Παρί θα νοικιάσει τον Πύργο του Άιφελ, προκειμένου να παρουσιάσει τον Λιονέλ Μέσι. Οπως ακριβώς είχε κάνει και με τον Νεϊμάρ πριν από τέσσερα χρόνια.

Αποφασισμένη να κάνει την μεγάλη έκπληξη του καλοκαιριού είναι η Παρί Σεν Ζερμέν, αποκτώντας τον Λιονέλ Μέσι. Από το βράδυ της Παρασκευής (06/08) τα Μέσα στη Γαλλία ανέφεραν πως οι δύο πλευρές έχουν δώσει ήδη τα χέρια και πως πλέον απομένουν μόνο οι υπογραφές.

Νωρίτερα, η «Equipe» αποκάλυψε ότι ο πατέρας του Μέσι θα βρίσκεται εντός της ημέρας (07/08) στο Παρίσι για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας και ότι την Τρίτη (10/08) οι Παριζιάνοι θα ανακοινώσουν κι επίσημα την μεταγραφή.

Μόνο που η γαλλική ομάδα σκοπεύει να παρουσιάσει τον 34χρονο επιθετικό με εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα, στη Γαλλία αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Παρί έχουν ήδη νοικιάσει για την Τρίτη (10/08, την ημέρα παρουσίασης του Μέσι) τον Πύργο του Άιφελ.

Οπως ακριβώς είχαν κάνει και το 2017 με την απόκτηση του Νεϊμάρ από την Μπαρτσελόνα, έναντι 222 εκατομμυρίων ευρώ.

