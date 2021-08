Παρί Σεν Ζερμέν: Μετά από οκτώ συνεχόμενες επιτυχίες η Παρί έχασε το τρόπαιο (pic)

Μετά από οκτώ συνεχόμενες επιτυχίες, η Παρί είδε την Λιλ να κατακτά το Super Cup και με αυτόν τον τρόπο να τελειώνει και το εντυπωσιακό σερί της.

Με τον χειρότερο τρόπο ξεκίνησε η νέα σεζόν για την Παρί Σεν Ζερμέν, καθώς στον τελικό του Super Cup η Λιλ πήρε τη νίκη με 1-0 και με αυτό τον τρόπο έχασε το βαρύτιμο τρόπαιο για πρώτη φορά μετά από οκτώ συνεχόμενες επιτυχίες.

Οι Παριζιάνοι είχαν κατακτήσει όλες τις εκδόσεις του Trophee des Champions μεταξύ 2013 και 2020, αλλά φέτος είδαν την πρωταθλήτρια Γαλλίας, να «σπάει» το σερί τους.

Εκτός όμως αυτό αυτό, το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως από το 1995 που καθιερώθηκε ο θεσμός με αυτό το όνομα, η Παρί δεν είχε χάσει ποτέ το τρόπαιο στο 90λεπτο. Μόνο τρεις φορές είχε ηττηθεί, αλλά στην διαδικασία των πέναλτι και όχι στην κανονική διάρκεια (2004, 2006 και 2010).

1 - C’est la 1re fois que Paris s’incline lors d’un Trophée des Champions, ayant soulevé le trophée lors de 10 de ses 13 précédentes participations et battu aux tirs au but en 2004, 2006 et 2010. Inhabituel. #LOSCPSG pic.twitter.com/M5jbeeH8au