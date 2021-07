Σέρχιο Ράμος - Παρί: Ξέχασε ότι δεν είναι αρχηγός κι έψαχνε το περιβραχιόνιο (vid)

Μετά από μια επταετία ως ο απόλυτος κάπτεν της Ρεάλ Μαδρίτης, ήταν λογικό να μπερδευτεί ο Σέρχιο Ράμος και να ψάχνει το περιβραχιόνιο στο μπράτσο του, πάνω από τη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν.

Νέα ομάδα, νέες προκλήσεις και αναγκαστικά νέες... συνήθειες για τον Σέρχιο Ράμος. Από το status του απόλυτου ηγέτη στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο 35χρονος στόπερ καλείται να ξεκινήσει από το σημείο μηδέν στην Παρί Σεν Ζερμέν και πιθανώς να εξελιχθεί σύντομα σε αντίστοιχο πρωταγωνιστή και γιατί όχι κι ένας εκ των αρχηγών των Παριζιάνων.



Μέχρι τότε, όμως, φαίνεται πως θα του πάρει καιρό να συνηθίσει τη μετάβαση, κάτι που αποδείχθηκε κι από το βίντεο που ανήρτησε το κλαμπ, στο οποίο τσεκάρει μηχανικά το μπράτσο του, ωστόσο, διασπιστώνει πως... δεν υπάρχει περιβραχιόνιο.



Ο Ράμος αποτελούσε το Νο1 στην ιεραρχία των αρχηγών της Βασίλισσας από το 2014 και την αποχώρηση του Ίκερ Κασίγιας, αλλά πλέον καλείται να ανατρέψει το δίδυμο των Μαρκίνιος (Νο1) - Κιμπεμπέ (Νο2) για να νιώσει ξανά την αίσθηση του κάπτεν.



Sergio Ramos looking for the armband and then realizing he's not Real Madrid captain anymore



(via @PSG_English) pic.twitter.com/QowLspJXFs