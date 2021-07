Ντοναρούμα: Ο λόγος που απαγορεύτηκε να πάρει το «99» στη φανέλα του (pic)

Το νούμερο «99», το οποίο φορούσε από την μέρα που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα της Μίλαν, σε ηλικία 16 ετών, ήθελε ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα στη Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά η Ligue 1 δεν του το επέτρεψε...

Η Παρί Σεν Ζερμέν ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του πολυτιμότερου ποδοσφαιριστή του Euro, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα. Ο 22χρονος Ιταλός πορτιέρε υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

Πλέον οι Παριζιάνοι θα πρέπει να ξεκινήσουν το ξεσκαρτάρισμα στον «άσο» καθώς διαθέτουν στο ρόστερ της πρώτης ομάδας εννιά τερματοφύλακες!

Από την πλευρά του πάντως ο «Τζίτζι» δεν έχει λόγους για να ανησυχεί καθώς με τον Κέιλορ Νάβας θα είναι οι δύο τερματοφύλακες, οι οποίοι θα μοιράζονται τα περισσότερα παιχνίδια τη φετινή σεζόν. Με την άφιξή του στο Παρίσι, ο Ιταλός κίπερ ζήτησε από τους ανθρώπους της ομάδας το νούμερο «99». Ενα νούμερο το οποίο φοράει από τη μέρα που έκανε ντεμπούτο με τη Μίλαν σε ηλικία 16 ετών.

Ωστόσο, η επιθυμία του δεν έγινε πραγματικότητα κι αυτό διότι η Ligue 1, απαγορεύει στους τερματοφύλακες να φοράνε ένα νούμερο σαν το 99. Το νούμερο «1», «16» και «30» είναι ειδικά για τους τερματοφύλακες, αλλά αυτά τα έχουν ήδη καταχωρημένα οι Κέιλορ Νάβας, Σέρχιο Ρίκο, Αλεξάντερ Λετελιέ.

Ετσι, ο Ντοναρούμα δεν είχε άλλη επιλογή από το να επιλέξει, για πρώτη φορά στην ποδοσφαιρική του καριέρα, να έχει το νούμερο «50» στην πλάτη του.

Gigio #Donnarumma will wear No 50 as shirt at #PSG. #transfers pic.twitter.com/WrDqRwA7u7