Ο Ζλάταν συναντήθηκε με τον Μπαπέ και παλιούς του συμπαίκτες στον γάμο του Βεράτι (pics)

Στον γάμο του πρώην συμπαίκτη του Μάρκο Βεράτι, βρέθηκε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μαζί με τους Σιρίγκου, Λαβέτσι Μπαπέ και πολλούς άλλους αστέρες του ποδοσφαίρου.

Ο 28χρονος μέσος της Παρί Σεν Ζερμέν, ανέβηκε για δεύτερη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας, καθώς παντρεύτηκε το μοντέλο Τζέσικα Άιντι κι από τον γάμο του δεν θα μπορούσαν να λείπουν μεγάλοι αστέρες του ποδοσφαίρου.

Αρκετοί πρώην συμπαίκτες συναντήθηκαν ξανά μετά από αρκετά χρόνια! Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ήταν ένας από τους προσκεκλημένους, ο οποίος ανέβασε και μια φωτογραφία στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instragram, μαζί με τους Βεράτι, Σιρίγκου και Λαβέτσι! Μάλιστα στη λεζάντα έγραψε «Η αληθινή Παρί Σεν Ζερμέν είναι αυτή».

Φυσικά, ο Σουηδός αστέρας πόζαρε και με τον επιθετικό των Παριζιάνων, Κιλιάν Μπαπέ.

Ibrahimovic with his former PSG teammates at Verratti’s wedding today in Paris pic.twitter.com/3XB2IAI6wC