Σέρχιο Ράμος: Συνάντησε τους νέους του συμπαίκτες στην Παρί και έπιασε δουλειά (vid)

Ευδιάθετος, έτοιμος για νέες παρέες στο Παρίσι και φυσικά ετοιμοπόλεμος για δουλειά και σκληρή προπόνηση εμφανίστηκε ο Σέρχιο Ράμος στην πρώτη του παρουσία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

Ο εμβληματικός πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης και ένας από τους κορυφαίους στόπερ σε ολόκληρο τον πλανήτη έπιασε πλέον δουλειά στη νέα του ομάδα, την Παρί Σεν Ζερμέν.

Αφίχθη στο προπονητικό κέντρο, γνωρίστηκε με τους νέους του συμπαίκτες, τα είπε λίγο παραπάνω με τον Κέιλορ Νάβας, συνάντησε και το άλλο μεταγραφικό απόκτημα, Ασράφ Χακίμι και εν συνεχεία έπιασε δουλειά.

Φυσικά, βρίσκεται ήδη σε εξαιρετική κατάσταση αφού δεν σταματάει να γυμνάζεται...

First day at the Ooredoo Centre ✔️



💪 @SergioRamos pic.twitter.com/ieLhGqFNcp