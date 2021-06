Παρί Σεν Ζερμέν: Απίθανη υποδοχή στις γυναίκες για τον τίτλο! (vid)

Εκατοντάδες οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν επιφύλαξαν τρομερή υποδοχή στο γυναικείο τμήμα της ομάδας που έβαλε τέλος στην κυριαρχία 14 ετών από την Λυών και κατέκτησε τον τίτλο!

Οι Παριζιάνες κατάφεραν ν' αναδειχθούν Πρωταθλήτριες Γαλλίας φτάνοντας στο 3-0 επί της Ντιζόν για να βάλουν και το κερασάκι στην φετινή, εκπληκτική τούρτα της αγωνιστικής περιόδου.

Ο κόσμος της Παρί, πριν από το ματς επιφύλαξε τρομερή υποδοχή στις κοπέλες της ομάδας που έβαλαν τέλος στην κυριαρχία των γυναικών της Λυών, οι οποίες κατακτούσαν την κορυφή επί 14 χρόνια!

PSG fans have given their women’s team this kind of welcome so much this season and it’s great to see.



10 minutes from their first league title and ending Lyon’s 14 season dominance of Division 1 Feminine 🏆



pic.twitter.com/2MXiQgCXJF