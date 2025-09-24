Ο Ζοσέ Μουρίνιο τα έβαλε με την διαιτησία και την τακτική της Ρίο Άβε, η οποία κατάφερε να αποσπάσει την ισοπαλία στο «Ντα Λουζ».

Η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου έβαλε... φρένο στην Μπενφίκα, αφού κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το «Ντα Λουζ» (23/9, 1-1) για την εξ αναβολής 1η αγωνιστική της Liga Portugal.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δέχθηκε την «μαχαιριά» στο φινάλε με τον Αντρέ Λουίζ να σκοράρει στις καθυστερήσεις για το τελικό 1-1. Αποτέλεσμα που άφησε τους Αετούς στην 3η θέση και τον Μουρίνιο κάθε άλλο παρά ευχαριστημένο.

Μάλιστα, ο Πορτογάλος τεχνικός εκτόξευσε τα βέλη του προς την διαιτησία στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, αλλά και προς την προσέγγιση της Ρίο Άβε, παρότι μόλις μερικές ώρες πριν την αποθέωνε για την πρόοδό της, την οποία έχει πιστωθεί ο Συλαϊδόπουλος.

«Για εμένα, ευθύνονται πολλοί. Επαναλαμβάνω ότι δεν πρόκειται για κριτική, αλλά η Ρίο Άβε είναι υπεύθυνη για τη στρατηγική που ακολούθησε. Σταματούσε το παιχνίδι, επιβράδυνε τον ρυθμό. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος και το είπα και στο ημίχρονο. Γιατί δεν έδειξε κίτρινη κάρτα στον τερματοφύλακά τους στο 15' ή στο 20'; Επειδή εάν συνέβαινε αυτό, ο αγώνας θα ήταν εντελώς διαφορετικός! Έχουν και αυτοί μερίδιο ευθύνης, όπως και εμείς, για την ποιότητα του παιχνιδιού. Πρέπει να υπερασπίζονται το ποδόσφαιρο και να καταπολεμούν αυτού του είδους τις τακτικές», σχολίασε μεταξύ άλλων ο Μουρίνιο.