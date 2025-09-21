Μουρίνιο στον υπεύθυνο επικοινωνίας της Μπενφίκα: «Συγχαρητήρια, θα έχεις πολύ πιο εύκολη δουλειά τώρα!»
Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε η νέα πορεία του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα, 25 χρόνια μετά την πρώτη του θητεία στον σύλλογο. Οι «Αετοί» επικράτησαν άνετα με 0-3 στην έδρα της Άβες, με τον Βαγγέλη Παυλίδη απόλυτο πρωταγωνιστή με γκολ και ασίστ.
Ο Πορτογάλος τεχνικός ήταν αρκετά κεφάτος τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όπου μάλιστα σε μια στιγμή προσπάθησε να πιάσει μια μπάλα κάνοντας τον... τερματοφύλακα και προκαλώντας γέλιο στους συνεργάτες του, όσο και στη συνέντευξη μετά. Ο Special One για ακόμη μια φορά δήλωσε πως θα ήθελε να βρεθεί στο «τιμόνι» της Εθνικής Πορτογαλίας, τονίζοντας πως πιστεύει ότι αυτό θα συμβεί.
Πέραν αυτού όμως και απευθυνόμενος στον υπεύθυνο επικοινωνίας του συλλόγου, ο Μουρίνιο με δόση χιούμορ είπε πως θα έχει πολύ πιο εύκολη δουλειά συγκριτικά με πριν, καθώς ο ίδιος (σσ ο Μουρίνιο) δεν νοιάζεται για το ποιος γράφει άσχημα λόγια για εκείνον.
«Θα έχει μια πολύ απλή δουλειά γιατί δεν με νοιάζει ποιος γράφει καλά ή άσχημα για μένα, δεν με νοιάζει καθόλου. Συγχαρητήρια, θα έχεις πιο εύκολη δουλειά μαζί μου εδώ», είπε χαρακτηριστικά ο 62χρονος.
