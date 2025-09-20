Χωρίς νίκη για πέμπτη αγωνιστική έμεινε η «ελληνική» Ρίο Άβε, καθώς η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου ηττήθηκε εντός έδρας από την Πόρτο (0-3).

Το έργο της Ρίο Άβε απέναντι στην Πόρτο ήταν εξαρχής δύσκολο και έτσι αποδείχθηκε και στην πράξη. Οι σαφώς ανώτεροι Δράκοι πήραν από νωρίς προβάδισμα καθορίζοντας ουσιαστικά και την εξέλιξη της αναμέτρησης, φτάνοντας τελικά στην εκτός έδρας επικράτηση με 3-0 «καλπάζοντας» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Φανέλα βασικού από τον Σωτήρη Συλαϊδόπουλο πήραν οι Βρουσάι, Ντόι, Λιάβας και Αθανασίου, ενώ στον πάγκο έμεινε ο Παπακανέλλος. Η Πόρτο προηγήθηκε μόλις στο 4' με τον Ροσάριο και δέκα λεπτά μετά ο Σάμου διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Το τελικό 0-3 διαμόρφωσε στο 52' ο Βέιγκα, με τη Ρίο Άβε να μένει χωρίς νίκη για ακόμη ένα παιχνίδι. Τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες μετράει η ομάδα του Συλαϊδόπουλου που βρίσκεται στην 16η θέση της Liga Portugal.