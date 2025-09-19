Κόντρα δίχως τέλος φαίνεται πως έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ζοσέ Μουρίνιο και του προέδρου της Φενέρμπαχτσε με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Πορτογάλου τεχνικού.

Μάχη στο πεδίο των δηλώσεων έχει ξεσπάσει μεταξύ του Ζοσέ Μουρίνιο και του Αλί Κοτς, του προέδρου της Φενέρμπαχτσε. Ο Πορτογάλος τεχνικός απολύθηκε από την τουρκική ομάδα στα τέλη του περασμένου μήνα, βρήκε όμως γρήγορα την επόμενη προπονητική του στέγη.

Μετά από 25 χρόνια, ο Μουρίνιο επέστρεψε στην Μπενφίκα του Βαγέλλη Παυλίδη, την ομάδα από την οποία ξεκίνησε τα βήματά του ως προπονητής. Ο ίδιος, στην παρουσίασή του το απόγευμα της Πέμπτης (18/9) αναφέρθηκε στην πρώην του ομάδα κάνοντας λόγο για λάθος επιλογή, ενώ παράλληλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τους Αετούς.

«Θέλω να δηλώσω, εκπροσωπώντας τους φιλάθλους της Μπενφίκα, ότι κανένας από τους συλλόγους που προπόνησα δεν με ενέπνευσε περισσότερο από το να είμαι προπονητής της Μπενφίκα. Έκανα λάθος που πήγα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έδωσα τα πάντα μέχρι και την τελευταία μου μέρα στο σύλλογο και δεν το μετανιώνω», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Special One.

Δηλώσεις που δεν έμειναν αναπάντητες από τον Αλί Κοτς, ο οποίος κλήθηκε να σχολιάσει στο τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι «Now TV» την δημόσια τοποθέτηση του άλλοτε προπονητή του συλλόγου του.

«Η αποχώρηση του Μουρίνιο ήταν μια δύσκολη απόφαση για εμένα. Ήταν σαν μέλος της οικογένειας. Είπε ότι το να έρθει εδώ ήταν λάθος. Νομίζω πως τελικά αποδείχθηκε λάθος και για τις δύο πλευρές. Είπε ότι πήγε σε έναν σύλλογο του επιπέδου του. Πολύ καλά. Θα τον θυμάμαι πάντα με αγάπη. Ένας προπονητής του διαμετρήματός του μειώνει τον εαυτό του όταν κάνει μια τέτοια δήλωση. Ρίχνει την ευθύνη του αποκλεισμού σε έναν παίκτη. Από ειρωνεία της τύχης, το γκολ του Ακτούρκογλου ήταν καθοριστικό», σχολίασε ο Κοτς.