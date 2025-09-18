Επαναπατρισμός και με.... τη βούλα για τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ανακοινώθηκε από τη Μπενφίκα με συμβόλαιο διάρκειας έως το καλοκαίρι του 2027.

Μπορεί νa μεγαλούργησε στην Πορτογαλία από τον πάγκο της Πόρτο και να συνέδεσε το όνομά του με το «Ντραγκάο» και το Champions League του 2004, όμως η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε ο Μουρίνιο να επιστρέψει στην πατρίδα για μια διαφορετική... πρώην. Και συγκεκριμένα την πρώτη της καριέρας του!

Αφού ο έμπειρος τεχνικός απομακρύνθηκε από τον πάγκο της Φενέρμπαχτσε έδωσε τα χέρια με τη Μπενφίκα, η οποία ήταν η ομάδα με την οποία έκανε ντεμπούτο στους πάγκους πίσω στον Σεπτέμβριο του 2000! Μπορεί τότε βέβαια η μεταξύ τους συνεργασία να μην ευδοκίμησε και να διήρκησε μόλις για μερικούς μήνες, αλλά αυτή τη φορά οι δυο πλευρές έχουν μια κοινή επιθυμία να μακροημερεύσουν.

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την πρόσληψη του Ζοσέ Μουρίνιο στην τεχνική ηγεσία μέχρι το καλοκαίρι του 2027, συμπληρώνοντας ωστόσο στην ανακοίνωση πως οι δυο πλευρές θα έχουν το δικαίωμα να τερματίσουν τη συνεργασία τους, εντός των πρώτων δέκα ημερών μετά τον τελευταίο επίσημο αγώνα της φετινής περιόδου.

Κάπως έτσι ο 62χρονος επιστρέφει στον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας έπειτα από 25 ολόκληρα χρόνια παίρνοντας την σκυτάλη από τον Μπρούνο Λαζ, με στόχο να επαναφέρει τους Αετούς στην κορυφή του πορτογαλικού πρωταθλήματος και να τους οδηγήσει σε μια αξιοπρεπή πορεία στο Champions League.