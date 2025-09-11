Σοβαρός τραυματισμός για τον Θεοφάνη Μπακούλα κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα, με τη Ρίο Άβε να επιβεβαιώνει πως υπέστη ρήξη χιαστού!

Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε για τον Θεοφάνη Μπακούλα! Ο 20χρονος μέσος υπέστη σοβαρό τραυματισμό κατά την επικράτηση της Εθνικής Ελπίδων επί της Μάλτα στην πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, με τα νέα που παρείχε η Ρίο Άβε να μην είναι τα επιθυμητά.

Συγκεκριμένα οι Πορτογάλοι με ανακοίνωσή τους ενημέρωσαν πως ο Μπακούλας, που αγωνίζεται φέτος στην Πορτογαλία ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο και θα χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου προκειμένου να αποκαταστήσει τη ζημιά.

Όπερ σημαίνει πως πιθανότατα δεν θα προλάβει να αγωνιστεί ξανά για τη φετινή περίοδο, κατά την οποία κατέγραψε τρεις συμμετοχές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

«Ο νεαρός μέσος Θεοφάνης Μπακούλας, 20 ετών, υπέστη σοβαρό τραυματισμό αγωνιζόμενος με την Εθνική Ελπίδων της Ελλάδας, σε αγώνα προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος U21 απέναντι στην αντίστοιχη ομάδα της Μάλτας, που διεξήχθη την περασμένη Τρίτη.

Μετά από αξιολόγηση από το Τμήμα Υγείας και Απόδοσης της Ρίο Άβε και τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, επιβεβαιώθηκε ότι ο Μπακούλας έχει υποστεί ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο, γεγονός που θα τον αναγκάσει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, θέτοντας σε κίνδυνο το υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026.

Στον ποδοσφαιριστή, όλη η ομάδα, το τεχνικό επιτελείο και η διοίκηση της Ρίο Άβε εύχονται ταχεία ανάρρωση» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ρίο Άβε.