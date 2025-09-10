Ιωαννίδης: Πρώτη προπόνηση με τη Σπόρτινγκ - Η φωτογραφία που ανάρτησαν τα Λιοντάρια
Το νέο ταξίδι του Φώτη Ιωαννίδη με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας ξεκίνησε κι επίσημα το πρωί της Τετάρτης (10/9)/ Αφού επέστρεψε στην Πορτογαλία μετά το τέλος των αγωνιστικών του υποχρεώσεων με την Εθνική Ελλάδος, ο Ιωαννίδης συμμετείχε για πρώτη φορά στην προπόνηση των Λιονταριών υπό τις οδηγίες του Ρούι Μπόρχες.
Μαζί του φυσικά και ο Γιώργος Βαγιαννίδης που με τη σειρά του τις τελευταίες ημέρες βρισκόταν στην Αθήνα για τους αγώνες της Εθνικής μας απέναντι σε Λευκορωσία και Δανία τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Τα Λιοντάρια πάντως φρόντισαν να δώσουν τις πρώτες εικόνες στο κοινό τους από το νέο τους απόκτημα που κόστισε το ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ, ανεβάζοντας φωτογραφία του Έλληνα επιθετικού από την προπόνηση στα δικά τους social media.
