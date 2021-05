Το αστρονομικό συμβόλαιο του Αλάμπα στην Ρεάλ (pic)

Ο Αυστριακός αμυντικός είναι με κάθε επισημότητα ποδοσφαιριστής της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι «μερένγκες» την Παρασκευή (28/05) ανακοίνωσαν την απόκτηση του.

Οι Μαδριλένοι χρειάστηκαν να προσφέρουν... «γη και ύδωρ» για να αποσπάσει την τελική υπογραφή του. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο Ράφαελ Χόνιγκσταϊν ο Αλάμπα είπε το πολυπόθητο «ναι» στην Ρεάλ, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο το οποίο θα του αποφέρει εβδομαδιαίες απολαβές της τάξεως των 479.496 ευρώ! Δηλαδή 25 εκατ. ευρώ ετησίως.

Από την άλλη πάντως ο Φλορεντίνο Πέρεθ έχει ισχυριστεί πολλές φορές ότι ο σύλλογος, εξαιτίας και της πανδημίας, αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό άλλωστε έγινε και η προσπάθεια για την δημιουργία της European Super League.

That's €25m p.a. gross, or £412k per week in PL terms.

Bayern had offered €16m p.a. gross.

It's an absolute mystery why Real Madrid (and Barcelona) are in financial trouble. https://t.co/eQHWmf7Btp

— Raphael Honigstein (@honigstein) May 28, 2021