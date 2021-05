Ο Μαρσέλο πανηγύρισε περήφανος το γκολ του γιου του με την Ρεάλ (vid)

Ο Μαρσέλο δεν θα έχανε την ευκαιρία ν' απολαύσει τον... διάδοχο στον αγωνιστικό χώρο αφού δεν έχει αυτή τη στιγμή υποχρεώσεις κι έτσι έδωσε το «παρών» στο παιχνίδι των μικρών της Ρεάλ απέναντι στην Χετάφε για το τουρνουά των ακαδημιών των ισπανικών ομάδων.

Ο μικρός σκόραρε με πολύ δυνατή κεφαλιά και ο Βραζιλιάνος φουλ μπακ της «βασίλισσας» σηκώθηκε όρθιος και χειροκροτούσε έχοντας «φουσκώσει» από περηφάνια.

The joy of being a father!

@MarceloM12 celebrates Enzo’s goal in #LaLigaPromises Santander! pic.twitter.com/QjtkpHXrdj

— LaLiga English (@LaLigaEN) May 28, 2021