Επική ανάρτηση του γραφείου που εκπροσωπεί τον Κούμαν για τις δηλώσεις του Λαπόρτα (pic)

Η Μπαρτσελόνα κοιτάει ήδη την επόμενη μέρα στην τεχνική ηγεσία της. Ο Τζουάν Λαπόρτα, σύμφωνα με τους Ισπανούς, φαίνεται πως ενημέρωσε τον Ρόναλντ Κούμαν πως δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα χρονιά.

Ο πρόεδρος των Καταλανών, Τζουάν Λαπόρτα σε πρόσφατες δηλώσεις του, άφησε μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του Τσάβι, κάτι που εκνεύρισε το γραφείο μάνατζερ του Κούμαν κι έσπευσε με μία αιχμηρή ανάρτηση να εκφράσει την ενόχλησή του.

«Για φανταστείτε: Θέλω να σε παντρευτώ, αλλά έχω αμφιβολίες. Δώσε μου δύο εβδομάδες για να βρω έναν καλύτερο σύντροφο… Αν δεν μπορέσω να βρω το σωστό άτομο, θα παντρευτούμε ούτως ή άλλως!», ήταν το χαρακτηριστικό tweet, το οποίο λίγες ώρες μετά την δημοσίευση του, κατέβηκε.

Koeman's sports management on twitter (@WassNetherlands) about Laporta's comments about the coach today:

“ Imagine: I want to marry you, but I have doubts.

Give me two weeks to find a better partner…

If I can’t find the right person, we will get married anyway! ”

