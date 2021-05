Ο Βαϊνάλντουμ αποχώρησε από την Λίβερπουλ με ελεύθερη μεταγραφή, ο Γιούργκεν Κλοπ έκανε λόγο για έναν φίλο που χάνει καθώς είχαν εξαιρετική σχέση όλες αυτές τις περιόδους που συνεργάστηκαν στο «Άνφιλντ», ωστόσο, ο Ολλανδός χαφ παίρνει το δρόμο που θα διανύσει και ο Αγουέρο.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η μεταγραφή του «Τζίνι» είναι πλέον τελειωμένη αφού ο παίκτης και η Μπαρτσελόνα συμφώνησαν να συνεργαστούν μέχρι και το 2024, με την υπογραφή του συμβολαίου και την ανακοίνωση να έρχονται τις επόμενες μέρες.

Gini Wijnaldum to Barcelona, confirmed and here we go! #FCB

The verbal agreement has been reached, Wijnaldum is joining Barça until June 2024. He’s expected to sign his contract in the next few days - work in progress to complete the deal reducing Gini’s salary. https://t.co/TlqznhJfBh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 26, 2021