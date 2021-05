Έγινε μέλος της Ακαδημίας της Μπέτις στα 16 του. Έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα το 2000. Και 21 χρόνια αργότερα, ο 40χρονος αγαπημένος «γερόλυκος» των ευρωπαϊκών γηπέδων, Χοακίν συνεχίζει ακάθεκτος την ποδοσφαιρική του πορεία, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι του 2022.

Ο ζωντανός θρύλος των Ανδαλουσιανών ανανέωσε για έναν ακόμη χρόνο και θα παίζει μπάλα μέχρι τα 41 του, όντας ήδη ο γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία της La Liga.

Και δεν θα το κάνει τιμής ένεκεν, αλλά ως ενεργό μέλος της ομάδας του Μανουέλ Πελεγκρίνι, καθώς τη φετινή σεζόν κατέγραψε 27 συμμετοχές στη La Liga και 3 στο Κόπα Ντελ Ρέι, με απολογισμό 5 ασίστ και δύο γκολ.

OFFICIAL Joaquín extends his contract with #RealBetis until 2022

One year more enjoying our great captain! @joaquinarte#Joaquín2022 pic.twitter.com/EY8HusydQK

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) May 24, 2021