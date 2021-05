Δεδομένη η απόκτηση του Αλάμπα παρά την πιθανή αποχώρηση του Ζιντάν

Εδώ κι αρκετό διάστημα οι Ισπανοί αναφέρουν ότι ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των Μαδριλένων τη νέα σεζόν. Ειδικά μετά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, ο Φλορεντίνο Πέρεθ μοιάζει αποφασισμένος για την απομάκρυνση του Γάλλου τεχνικού.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εξελίξεις στον πάγκο των «μερένγκες» δεν φαίνεται πως επηρεάζουν την μεταγραφή του Νταβίντ Αλάμπα. Ο Ζιντάν ήταν αυτός ο οποίος είχε εισηγηθεί θετικά για την απόκτηση του Αυστριακού αμυντικού και από τον περασμένο Φλεβάρη, ο παίκτης είχε έρθει σε συμφωνία με την Ρεάλ.

Μάλιστα, η μεταγραφή του βρίσκεται στην τελική ευθεία και το προσεχές διάστημα ο Αλάμπα αναμένεται να ταξιδέψει στην Μαδρίτη για υπογραφές.

David Alaba will be joining Real Madrid as a free agent whatever happens with Zinedine Zidane. He’ll be the first new signing of Real also if Zidane decides to leave the club, the pre-contract is completed and agreed since April. #Real

